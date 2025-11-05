DAX23.833 -0,5%Est505.630 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,46 +0,2%Gold3.964 +0,8%
So bewegt sich EON SE

EON SE Aktie News: EON SE legt am Mittag zu

05.11.25 12:04 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE legt am Mittag zu

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 15,99 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,94 EUR 0,19 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 11:47 Uhr 0,8 Prozent. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,04 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 470.818 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 3,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit Abgaben von 34,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,570 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,52 EUR aus.

Am 13.08.2025 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,88 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,34 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

