EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 15,77 EUR abwärts.

Die EON SE-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 15,77 EUR. Bei 15,66 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.195.160 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 4,98 Prozent Luft nach oben. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,570 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,68 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 16,34 Mrd. EUR, gegenüber 16,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,23 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Am 18.11.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

So schätzen Analysten die EON SE-Aktie ein

EON SE-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für EON SE-Aktie