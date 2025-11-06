DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.056 -1,9%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1541 +0,4%Öl63,33 -0,4%Gold3.979 ±-0,0%
Profil
EON SE im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag im Aufwind

06.11.25 16:08 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 16,13 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
16,14 EUR 0,09 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 16,13 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,23 EUR zu. Mit einem Wert von 16,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.045.896 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2025 erreicht. 2,64 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Mit Abgaben von 35,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,570 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte EON SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,14 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: E.ON

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
30.10.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
30.10.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025EON SE HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025EON SE HoldJefferies & Company Inc.
