So bewegt sich EON SE

EON SE Aktie News: EON SE macht am Dienstagmittag Boden gut

12.08.25 12:05 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE macht am Dienstagmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 15,99 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 15,99 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 16,01 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 788.386 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2025 markierte das Papier bei 16,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (10,44 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 34,72 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,550 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,39 EUR für die EON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent auf 25,22 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

