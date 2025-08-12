DAX24.214 +0,8%ESt505.379 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl65,96 -0,2%Gold3.363 +0,5%
EON SE Aktie News: EON SE steigt am Mittwochvormittag

13.08.25 09:24 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE steigt am Mittwochvormittag

Die Aktie von EON SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 15,94 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,99 EUR 0,17 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 15,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 448.720 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 3,72 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,52 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,39 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 14.05.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 25,22 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,64 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

