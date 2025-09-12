DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.803 -0,1%Nas22.333 +0,9%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1772 +0,3%Öl67,26 +0,6%Gold3.680 +1,0%
Fokus auf Aktienkurs

EON SE Aktie News: EON SE am Montagnachmittag mit Kursplus

15.09.25 16:13 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Montagnachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 15,79 EUR.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 15,79 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 15,79 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,57 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.397.859 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,571 EUR je EON SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,52 EUR.

EON SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,14 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

