DAX23.622 +1,1%ESt505.447 +1,4%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.114 +0,2%Nas22.509 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1777 -0,3%Öl68,07 +0,2%Gold3.640 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Aumovio AUM0V1 SAP 716460 RENK RENK73 Continental 543900 PUMA 696960 Plug Power A1JA81 Intel 855681 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
EON SE im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Verlusten

18.09.25 16:11 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 15,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,42 EUR -0,24 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 15,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 15,27 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,57 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 964.957 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 6,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 47,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,52 EUR.

EON SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 16,34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,88 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
08.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen