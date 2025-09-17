EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Verlusten

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 15,40 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 15,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 15,27 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,57 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 964.957 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 6,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 47,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,52 EUR.

EON SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 16,34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,88 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

