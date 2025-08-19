DAX24.236 -0,8%ESt505.467 -0,3%Top 10 Crypto15,83 +2,1%Dow44.794 -0,3%Nas20.967 -1,6%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1654 +0,1%Öl66,54 +0,9%Gold3.346 +0,9%
EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Nachmittag tiefer

20.08.25 16:10 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 15,66 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 15,66 EUR ab. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,54 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.449.241 EON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,55 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 50,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,570 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,56 EUR je EON SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 16,34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,88 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

