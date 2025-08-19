EON SE Aktie News: EON SE reagiert am Vormittag positiv

EON SE im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 15,73 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 15,73 EUR nach oben. Bei 15,81 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 148.125 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. 5,25 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 33,64 Prozent Luft nach unten.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,570 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR erwirtschaftet worden. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

