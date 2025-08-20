EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 15,52 EUR.

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 15,52 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,47 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,60 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.297.885 Stück gehandelt.

Am 05.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 6,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 32,76 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,570 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,56 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. EON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

