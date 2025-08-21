DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,60 +5,9%Dow45.748 +2,2%Nas21.490 +1,9%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,56 -0,2%Gold3.371 +1,0%
Notierung im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

22.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 15,49 EUR.

Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 15,49 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 15,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 940.143 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,84 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 32,63 Prozent sinken.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,570 EUR je EON SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,56 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 13.08.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,88 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,14 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

