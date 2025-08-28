DAX23.940 -0,4%ESt505.363 -0,6%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.504 -0,3%Nas21.491 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1700 +0,2%Öl68,15 -0,2%Gold3.440 +0,7%
So entwickelt sich EON SE

EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag billiger

29.08.25 16:10 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag billiger

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 15,27 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 15,27 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 15,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.066.673 Stück.

Bei 16,55 EUR markierte der Titel am 05.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,38 Prozent. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 46,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,570 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,52 EUR an.

EON SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,23 Prozent verringert.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net



Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
