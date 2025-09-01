DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,25 +0,9%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.281 +1,2%Euro1,1697 -0,1%Öl68,48 +0,5%Gold3.492 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- Wall Street bleibt zu -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen geopolitischen Risiken und KI-Milliardenmarkt - lohnt sich das Wagnis? NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen geopolitischen Risiken und KI-Milliardenmarkt - lohnt sich das Wagnis?
Tesla-Aktie im Fokus: Markteintritt des Xiaomi SU7 könnte die Marktanteile in China beeinflussen Tesla-Aktie im Fokus: Markteintritt des Xiaomi SU7 könnte die Marktanteile in China beeinflussen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erstmals über zehn Millionen neue Ratenkredite

02.09.25 05:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
33,50 EUR 0,98 EUR 3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30,10 EUR 0,10 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ING Group
20,52 EUR 0,22 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Einkaufen auf Pump boomt: Erstmals zählt die Schufa mehr als zehn Millionen neu aufgenommene Ratenkredite innerhalb eines Jahres. Um fast 17.100 Verträge wurde die Marke im vergangenen Jahr überschritten. Der stetige Anstieg seit Jahren erkläre sich vor allem mit dem starken Zuwachs bei Kleinkrediten unter 1.000 Euro, ordnet die Auskunftei aus Wiesbaden die Zahlen für 2024 ein: Jeder zweite Ratenkredit falle inzwischen in diese Kategorie.

Wer­bung

Kaufe jetzt, bezahle später ("Buy Now - Pay Later")- solche Angebote locken Verbraucherinnen und Verbraucher insbesondere im Online-Handel, wo schnell per Mausklick eingekauft werden kann.

Fast die Hälfte neuer Ratenkredite unter 1.000 Euro

Bei Krediten unter 1.000 Euro verzeichnete die Schufa im Vergleich zum Vorjahr einen erneut deutlichen Anstieg um rund 14,6 Prozent auf rund 4,99 Millionen neue Verträge. Waren 2020 noch etwa ein Fünftel (20,4 Prozent) der neu abgeschlossenen Ratenkredite Kleinkredite, betrug ihr Anteil im vergangenen Jahr 49,8 Prozent.

Die Zahl neu aufgenommener Ratenkredite über 1.000 Euro erhöhte sich verglichen mit dem Jahr 2023 unterdessen um vergleichsweise moderate knapp vier Prozent auf gut 5,03 Millionen Verträge. Zusammen mit noch laufenden Verträgen hatten Banken zum Zeitpunkt der Erhebung auf Basis der Schufa-Daten knapp 19,6 Millionen Ratenkredite an Verbraucherinnen und Verbraucher ausgereicht - gut 574.000 mehr als ein Jahr zuvor.

Wer­bung

Vor allem Menschen im mittleren Alter haben immer mehr laufende Ratenkredite. In der Altersklasse der 35- bis 44-Jährigen erhöhte sich die Zahl von knapp 4,1 Millionen im Jahr 2020 auf 5,2 Millionen im vergangenen Jahr. Auch bei den jungen Menschen im Alter von 18 bis 34 Jahren zeigt sich ein Anstieg, jedoch weniger deutlich.

Drohende Überschuldung durch Trend zu "Buy-Now-Pay-Later"

Verbraucherschützer warnen regelmäßig davor, dass Verbraucher ihre Finanzkraft überschätzen und mehr auf Pump kaufen, als sie sich leisten können - zumal wenn die Finanzierung zum Nulltarif angepriesen wird.

"Dieser starke Anstieg der laufenden Kleinkredite unterstreicht das potenzielle Überschuldungsrisiko durch zu viele Kleinkredite wie etwa von Buy-Now-Pay-Later", sagt Schufa-Vorstandsmitglied Ole Schröder. "Verbraucher verlieren leichter den Überblick über die monatlichen Raten und damit die Gesamtschuldenlast."

Wer­bung

Allerdings: Überwiegend werden Ratenkredite vertragsgemäß bedient. Wie bei der Schufa-Analyse ein Jahr zuvor zahlten Verbraucherinnen und Verbraucher in 98,1 Prozent der Fälle das Geld zuverlässig zurück. Der Anteil der Verträge, bei denen es mit der Rückzahlung Probleme gab, lag nach Schufa-Berechnungen 2024 unverändert bei 1,9 Prozent.

EU verlangt mehr Schutz bei Minikrediten

Wer in Deutschland einen Kredit aufnehmen möchte, muss in der Regel zunächst eine Kreditwürdigkeitsprüfung durchlaufen. Teil davon ist häufig eine Bonitätsauskunft einer Auskunftei - etwa der Schufa. Die Prüfung soll Banken und Sparkassen Aufschluss darüber geben, wie hoch das Risiko ist, dass ein Kreditnehmer einen Kredit nicht zurückzahlt. Klein- und Kurzzeitkredite bis 200 Euro sind von einer solchen Prüfung bislang ausgenommen - noch.

Denn am 30. Oktober 2023 ist eine EU-Verbraucherkreditrichtlinie in Kraft getreten, die vorsieht, auch bei der Vergabe solcher Kredite eine Prüfung voranzustellen. Wer sich Geld bei der Bank leiht, soll künftig verständlicher informiert werden, was das kostet. Ziel ist es, vor allem Haushalte mit geringem Einkommen vor zu hohen Schulden zu bewahren. Bis 20. November 2025 müssen die EU-Mitgliedstaaten die Vorgaben in nationales Recht umsetzen. Im Juni 2025 hat das Bundesjustizministerium dafür einen Referentenentwurf vorgelegt./ben/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen