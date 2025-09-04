DAX23.583 -0,8%ESt505.312 -0,7%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.297 -0,7%Nas21.606 -0,5%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1728 +0,7%Öl65,44 -2,2%Gold3.576 +0,8%
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Freitagnachmittag

05.09.25 16:10 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Freitagnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 5,89 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,90 EUR 0,15 EUR 2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 5,89 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,95 EUR an. Bei 5,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 520.594 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 13.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR gegenüber -0,54 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 171,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,97 Prozent verringert.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,436 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

