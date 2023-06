EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 22,76 EUR

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 22,71 EUR abwärts. Bei 22,50 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 196.838 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,71 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 23,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 34,83 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 31,83 EUR.

Am 29.08.2022 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 172,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,67 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Experten taxieren den EVOTEC SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,48 EUR je Aktie.

EVOTEC-Aktie springt hoch: Citi-Analyst sieht EVOTEC als mögliches Tesla der Biologika-Hersteller

EVOTEC-Aktie legt zu: EVOTEC kehrt zurück in MDAX und TecDAX - Auch KRONES, Software AG und Shop Apotheke steigen in MDAX auf

Zurückhaltung an Börse Frankfurt: DAX beendet Tag etwas höher

