EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag leichter

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 6,50 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 6,50 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 6,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 996.320 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 10,62 EUR markierte der Titel am 15.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 63,38 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 8,60 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 06.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber -0,12 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,19 Prozent auf 199,98 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,451 EUR je Aktie aus.

