EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 6,61 EUR.

Um 15:50 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 6,61 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 6,71 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 6,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 470.770 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 60,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,40 Prozent.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,60 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 171,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 208,73 Mio. EUR umsetzen können.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,459 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

