EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 6,36 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 6,36 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,35 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 587.604 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2024 auf bis zu 10,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 40,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 20,39 Prozent wieder erreichen.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,60 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,54 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 171,24 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 0,384 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

