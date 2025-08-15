EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich EVOTEC SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 6,34 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 6,34 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 183.470 Stück.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 67,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,24 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,60 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 13.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 0,384 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec

EVOTEC-Aktie dreht ins Negative: EVOTEC meldet Rückgang der Halbjahresumsätze

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen