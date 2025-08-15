DAX24.262 -0,4%ESt505.413 -0,7%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.671 -1,7%Euro1,1687 -0,2%Öl66,19 +0,1%Gold3.348 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Palantir, Lilium, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Vestas, SMA Solar und Nordex im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich EVOTEC SE

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit KursVerlusten

18.08.25 12:05 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 6,34 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,27 EUR -0,08 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 6,34 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 183.470 Stück.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 67,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,24 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,60 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 13.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 0,384 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec

EVOTEC-Aktie dreht ins Negative: EVOTEC meldet Rückgang der Halbjahresumsätze

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
22.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen