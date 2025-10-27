EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Montagvormittag fester

So bewegt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 7,14 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 7,14 EUR. Bei 7,22 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 63.223 Stück.

Am 15.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 32,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,42 EUR.

Am 13.08.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,54 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 171,24 Mio. EUR – eine Minderung von 5,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 182,12 Mio. EUR eingefahren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,445 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

