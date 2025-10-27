EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Mittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 7,19 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 7,19 EUR. Bei 7,28 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 469.556 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 47,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,42 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 13.08.2025 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,54 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 182,12 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 171,24 Mio. EUR.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,445 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

