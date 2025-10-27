DAX24.261 +0,1%Est505.703 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,78 +6,0%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.127 +0,7%Euro1,1644 +0,1%Öl65,56 -0,2%Gold4.031 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Porsche vz. PAG911 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk, Highland Critical Minerals im Fokus
Top News
Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Billionen-Dollar-Wette: Amazon, Alphabet, Oracle, Equinix und Digital Realty Trust - Die großen Gewinner der weltweiten KI-Expansion von Jakarta bis Texas! Billionen-Dollar-Wette: Amazon, Alphabet, Oracle, Equinix und Digital Realty Trust - Die großen Gewinner der weltweiten KI-Expansion von Jakarta bis Texas!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Blick auf Aktienkurs

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Mittag zu

27.10.25 12:04 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Mittag zu

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 7,19 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
7,19 EUR 0,23 EUR 3,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 7,19 EUR. Bei 7,28 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 469.556 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 47,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,42 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 13.08.2025 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,54 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 182,12 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 171,24 Mio. EUR.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,445 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren gekostet

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen