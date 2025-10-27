EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 7,19 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 7,19 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 7,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 690.672 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2024 auf bis zu 10,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 32,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 29,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,42 EUR an.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 171,24 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 182,12 Mio. EUR umgesetzt worden.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,445 EUR je Aktie ausweisen dürften.

