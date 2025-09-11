DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.937 -0,4%Nas22.180 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Notierung im Blick

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil verteidigt am Freitagabend Tendenz

12.09.25 20:24 Uhr

12.09.25 20:24 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von ExxonMobil. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der ExxonMobil-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 112,04 USD.

Mit einem Wert von 112,04 USD bewegte sich die ExxonMobil-Aktie um 20:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die ExxonMobil-Aktie bei 113,17 USD. In der Spitze büßte die ExxonMobil-Aktie bis auf 111,88 USD ein. Bei 113,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der ExxonMobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 560.826 Stück gehandelt.

Bei 126,34 USD markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 97,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten ExxonMobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,00 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie aus.

Am 01.08.2025 legte ExxonMobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,09 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte ExxonMobil Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,69 USD je ExxonMobil-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
