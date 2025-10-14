ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 111,59 USD ab.

Die ExxonMobil-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 111,59 USD. Die Abwärtsbewegung der ExxonMobil-Aktie ging bis auf 110,72 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 110,86 USD. Der Tagesumsatz der ExxonMobil-Aktie belief sich zuletzt auf 216.320 Aktien.

Am 15.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,26 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ExxonMobil-Aktie 11,35 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,35 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Analysten bewerten die ExxonMobil-Aktie im Durchschnitt mit 105,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ExxonMobil am 01.08.2025. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ExxonMobil möglicherweise am 30.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,82 USD je ExxonMobil-Aktie belaufen.

