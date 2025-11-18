ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Dienstagnachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 117,26 USD.

Die ExxonMobil-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 117,26 USD abwärts. Im Tief verlor die ExxonMobil-Aktie bis auf 116,48 USD. Bei 117,36 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 401.951 ExxonMobil-Aktien.

Am 23.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,21 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,07 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 97,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 16,59 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,06 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.

Am 31.10.2025 legte ExxonMobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,76 USD, nach 1,92 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat ExxonMobil 83,36 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 87,10 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte ExxonMobil am 30.01.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ExxonMobil-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 9,00 USD fest.

