ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von ExxonMobil zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das ExxonMobil-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 119,08 USD.

Im New York-Handel gewannen die ExxonMobil-Papiere um 20:08 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze gewann die ExxonMobil-Aktie bis auf 119,48 USD. Bei 117,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.412.066 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,21 USD. Dieser Kurs wurde am 23.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 3,47 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 97,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

ExxonMobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,06 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 105,00 USD an.

Am 31.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,76 USD. Im letzten Jahr hatte ExxonMobil einen Gewinn von 1,92 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat ExxonMobil mit einem Umsatz von insgesamt 83,36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,29 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 30.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 9,00 USD je Aktie belaufen.

