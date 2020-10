EZB intensiviert Arbeit an digitalem Euro für Bürger

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) intensiviert ihre Arbeit an einem digitalen Euro für alle. In einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung weist die EZB darauf hin, dass sie einen umfassenden Bericht zur möglichen Emission eines digitalen Euro veröffentlicht habe. Laut EZB wäre der in Aussicht genommene digitale Euro eine elektronische Form des Euro, die wie Banknoten allen Bürgern und Unternehmen zur Verfügung stehen würde. "Er würde Bargeld ergänzen, nicht ersetzen, und das Eurosystem wird auf jeden Fall weiterhin Bargeld emittieren", heißt es in der Mitteilung.

Der EZB-Rat hat bisher keinen Beschluss zur Emission eines digitalen Euro getroffen. Das Eurosystem aus EZB und nationalen Zentralbanken will sich der Mitteilung zufolge mit Bürgern, Wissenschaftlern, dem Finanzsektor und Behörden austauschen, um deren Bedürfnisse in Erfahrung zu bringen und um zu sehen, welchen Nutzen und welche Herausforderungen sie von einem digitalen Euro erwarten. Am 12. Oktober will die EZB eine öffentliche Konsultation starten.

October 02, 2020 02:32 ET (06:32 GMT)