FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von FedEx gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die FedEx-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 225,50 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 225,50 USD zu. Bei 225,80 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 224,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 17.542 FedEx-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 26,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 13,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,52 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 312,71 USD.

Am 24.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,88 USD gegenüber 5,94 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,22 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,11 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 18.09.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 17.09.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,62 USD je FedEx-Aktie belaufen.

