FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Freitagnachmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von FedEx. Zuletzt sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 237,75 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 237,75 USD. Zwischenzeitlich stieg die FedEx-Aktie sogar auf 238,65 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 238,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 11.055 Stück.

Bei einem Wert von 308,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 22,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 194,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,97 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,52 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 300,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 18.09.2025. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die FedEx-Bilanz für Q2 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2026 18,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

