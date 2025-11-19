DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.458 +0,1%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1526 -0,5%Öl63,52 -2,0%Gold4.071 +0,1%
Blick auf Aktienkurs

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend auf grünem Terrain

19.11.25 20:23 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend auf grünem Terrain

Die Aktie von FedEx zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 263,98 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
226,10 EUR -0,45 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von FedEx konnte um 20:05 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 263,98 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die FedEx-Aktie bisher bei 265,58 USD. Bei 263,08 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 42.032 FedEx-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Abschläge von 26,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,73 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 300,00 USD aus.

Am 18.09.2025 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,21 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21,58 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 18.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,17 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
13.11.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.12.2024FedEx Market-PerformBernstein Research
26.06.2024FedEx Equal-weightMorgan Stanley
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

