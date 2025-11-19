FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von FedEx zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 263,98 USD.

Das Papier von FedEx konnte um 20:05 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 263,98 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die FedEx-Aktie bisher bei 265,58 USD. Bei 263,08 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 42.032 FedEx-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Abschläge von 26,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,73 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 300,00 USD aus.

Am 18.09.2025 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,21 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21,58 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 18.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,17 USD je FedEx-Aktie.

