FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zieht am Abend an

Die Aktie von FedEx gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von FedEx zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 264,18 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:04 Uhr 0,6 Prozent auf 264,18 USD. Den Tageshöchststand markierte die FedEx-Aktie bei 270,63 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 265,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 93.076 Stück.

Bei einem Wert von 308,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 16,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 194,34 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 35,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,73 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die FedEx-Aktie bei 300,00 USD.

Am 18.09.2025 äußerte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,21 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,24 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FedEx einen Umsatz von 21,58 Mrd. USD eingefahren.

FedEx dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von FedEx.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2026 18,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

