FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag freundlich

20.11.25 16:09 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von FedEx. Die FedEx-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 267,56 USD.

Um 15:50 Uhr ging es für das FedEx-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 267,56 USD. Zwischenzeitlich stieg die FedEx-Aktie sogar auf 267,91 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 265,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 27.462 FedEx-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Gewinne von 15,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die FedEx-Aktie mit einem Verlust von 27,37 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,73 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,52 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die FedEx-Aktie im Durchschnitt mit 300,00 USD.

FedEx gewährte am 18.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,21 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent auf 22,24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,17 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

