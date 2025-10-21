FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx gewinnt am Abend an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von FedEx. Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 244,93 USD.

Um 20:04 Uhr stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 244,93 USD. Den Tageshöchststand markierte die FedEx-Aktie bei 246,19 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 238,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 65.898 Stück.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 308,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 25,96 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 20,65 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,97 USD belaufen. Analysten bewerten die FedEx-Aktie im Durchschnitt mit 300,00 USD.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 18.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,21 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 22,24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 21,58 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,14 USD je FedEx-Aktie.

