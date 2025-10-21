FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx präsentiert sich am Nachmittag fester

FedEx im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von FedEx. Zuletzt konnte die Aktie von FedEx zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 241,15 USD.

Die FedEx-Aktie konnte um 15:51 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 241,15 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die FedEx-Aktie bei 241,15 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 238,90 USD. Bisher wurden heute 13.239 FedEx-Aktien gehandelt.

Bei 308,52 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,94 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 194,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 24,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,52 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,97 USD. Analysten bewerten die FedEx-Aktie im Durchschnitt mit 300,00 USD.

Am 18.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21,58 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von FedEx.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 18,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

