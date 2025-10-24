FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Freitagnachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich FedEx

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von FedEx konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 239,86 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 239,86 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die FedEx-Aktie sogar auf 240,26 USD. Mit einem Wert von 239,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 8.195 FedEx-Aktien.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 308,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,63 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 194,34 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der FedEx-Aktie 18,98 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,97 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 300,00 USD.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 18.09.2025. Es stand ein EPS von 3,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 3,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat FedEx im vergangenen Quartal 22,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FedEx 21,58 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte FedEx am 18.12.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 18,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

