FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei FedEx am Abend zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 241,35 USD nach oben.

Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:02 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 241,35 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die FedEx-Aktie bei 241,90 USD. Bei 239,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 37.047 FedEx-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 308,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 21,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 194,34 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 24,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,97 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 300,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 18.09.2025. Es stand ein EPS von 3,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 3,21 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat FedEx 22,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

FedEx dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. FedEx dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 18,14 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor einem Jahr gekostet