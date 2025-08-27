FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Donnerstagabend im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 229,26 USD.

Das Papier von FedEx befand sich um 20:00 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 229,26 USD ab. Die FedEx-Aktie sank bis auf 228,20 USD. Bei 232,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.414 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FedEx-Aktie somit 25,69 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 15,23 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,73 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 312,71 USD.

FedEx ließ sich am 24.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 6,88 USD. Im letzten Jahr hatte FedEx einen Gewinn von 5,94 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,22 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,11 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.09.2025 veröffentlicht. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 17.09.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 18,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

