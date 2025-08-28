FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Freitagabend schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die FedEx-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 230,56 USD abwärts.

Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel um 20:04 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 230,56 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die FedEx-Aktie bis auf 230,56 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 231,54 USD. Zuletzt wurden via New York 75.237 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 308,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 25,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 194,34 USD am 10.04.2025. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 18,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem FedEx seine Aktionäre 2025 mit 5,52 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,73 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 312,71 USD.

FedEx ließ sich am 24.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,94 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 22,22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 22,11 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte FedEx am 18.09.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.09.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 18,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

