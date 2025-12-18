DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,18 +0,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin72.975 -0,4%Euro1,1726 -0,1%Öl59,77 -1,5%Gold4.333 -0,2%
Fedex verdient überraschend viel und wird optimistischer - Aktie zieht an

18.12.25 22:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
244,45 EUR 4,30 EUR 1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MEMPHIS (dpa-AFX) - In einem schwachen Wirtschaftsumfeld hat der US-Logistikkonzern FedEx mit seinem Kostenfokus überzeugen können. Im zweiten Geschäftsquartal (Ende November) verdiente der DHL-Konkurrent (DHL Group (ex Deutsche Post)) bereinigt 4,82 US-Dollar je Aktie und damit fast ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Memphis (Tennessee) mitteilte. Das und auch das Umsatzplus von rund 7 Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar überraschte Experten positiv. Zudem erhöhte Fedex-Chef Raj Subramaniam das untere Ende der Prognosespanne für den bereinigten Gewinn je Aktie im Gesamtjahr und hält nun 17,80 bis 19,00 Dollar für realistisch. Vorher lag die Untergrenze bei 17,20 Dollar. Die Fedex-Aktie legte im nachbörslichen US-Handel knapp zwei Prozent zu./men

