Flatexdegiro will 2026 weiter zulegen und mehr Dividende zahlen

18.02.26 19:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
33,18 EUR 0,30 EUR 0,91%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinebroker flatexDEGIRO peilt nach Zuwächsen im vergangenen Jahr weiter Wachstum an und will mehr vom Gewinn ausschütten. Der Umsatz dürfte im vergangenen Jahr rund 560 Millionen und der Gewinn etwa 160 Millionen Euro erreicht haben, teilte das Unternehmen überraschend am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mit.

Die Frankfurter haben mit dem Umsatzplus von knapp 17 Prozent besser abgeschnitten als das obere Ende der Prognosespanne erwarten ließ, beim Gewinnanstieg um fast 43 Prozent trafen sie das obere Ende der Prognose. Nun soll es in diesem Jahr beim Erlös um 5 bis 10 Prozent und beim Konzernergebnis um 5 bis 15 Prozent nach oben gehen. Die Aktie zog nachbörslich auf Tradegate im Vergleich mit dem Xetra-Schluss um fast zwei Prozent an.

Analysten hatten bei den Werten für 2025 beim Umsatz etwas weniger, beim Gewinn etwas mehr auf dem Zettel. Beim für dieses Jahr angepeilten Erlös und Gewinn bleibt die Prognose jeweils unter den mittleren Schätzungen der Experten.

Künftig will das Unternehmen 20 Prozent des Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Das würde für 2025 eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie bedeuten, ein Jahr zuvor waren es nur 4 Cent gewesen. Neben der regelmäßigen Dividendenzahlung will das Unternehmen sein Geld künftig in eigenes Wachstum und Zukäufe stecken, aber je nach Lage auch Aktienrückkäufe nutzen./men/he

