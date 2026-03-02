Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

flatexDEGIRO Buy

10:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Greulich wies die Anleger am Dienstag nach dem jüngsten Kursrutsch infolge des "KI- und Ausblick-Lärms" auf eine Kaufchance hin./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 06:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

