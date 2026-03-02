flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,33 Mrd. EURKGV 25,23 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Greulich wies die Anleger am Dienstag nach dem jüngsten Kursrutsch infolge des "KI- und Ausblick-Lärms" auf eine Kaufchance hin./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,44 €
|Abst. Kursziel*:
33,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,16%
|
Analyst Name:
Christoph Greulich
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
