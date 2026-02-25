Jefferies & Company Inc.

flatexDEGIRO Hold

10:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach detaillierten Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Diese enthielten nichts wesentlich Neues, schrieb Martin Comtesse in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Einige Marktteilnehmer hätten allerdings mit höheren mittelfristigen Zielvorgaben des Brokers gerechnet./rob/bek/ag

