flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,14 Mrd. EURKGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach detaillierten Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Diese enthielten nichts wesentlich Neues, schrieb Martin Comtesse in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Einige Marktteilnehmer hätten allerdings mit höheren mittelfristigen Zielvorgaben des Brokers gerechnet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Hold
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
29,80 €
|Abst. Kursziel*:
7,38%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
29,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,36%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
