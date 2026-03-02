flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,33 Mrd. EURKGV 25,23 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kurseinbruch passe nicht zu den mittelfristigen Wachstumsaussichten, schrieb Oliver Carruthers am Montagabend in seinem Rückblick auf das Strategie-Update./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,86 €
|Abst. Kursziel*:
41,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,71%
|
Analyst Name:
Oliver Carruthers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|13:26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|26.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
