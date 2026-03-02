DAX 23.778 -3,5%ESt50 5.789 -3,3%MSCI World 4.494 -0,8%Top 10 Crypto 8,7160 +2,5%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.723 -1,9%Euro 1,1601 -0,8%Öl 83,59 +7,1%Gold 5.152 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht ab - unter 23.800 Punkten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Amgen: Defensiver Biotech-Champion mit Zukunftspotenzial! Amgen: Defensiver Biotech-Champion mit Zukunftspotenzial!
Tesla-Aktie im Blick: Elektroautobauer vor FSD-Abostart in Europa - das Ende der Einmalzahlung Tesla-Aktie im Blick: Elektroautobauer vor FSD-Abostart in Europa - das Ende der Einmalzahlung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

flatexDEGIRO Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
31,98 EUR +0,64 EUR +2,04 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,33 Mrd. EUR

KGV 25,23 Div. Rendite 0,82%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN FTG111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000FTG1111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FNNTF

Goldman Sachs Group Inc.

flatexDEGIRO Buy

13:26 Uhr
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
31,98 EUR 0,64 EUR 2,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kurseinbruch passe nicht zu den mittelfristigen Wachstumsaussichten, schrieb Oliver Carruthers am Montagabend in seinem Rückblick auf das Strategie-Update./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,86 €		 Abst. Kursziel*:
41,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,71%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

13:26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:31 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:31 flatexDEGIRO Buy UBS AG
26.02.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste
finanzen.net So schätzen Analysten die flatexDEGIRO-Aktie ein
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO setzt profitablen Wachstumskurs fort und übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025 leicht
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start mit Kursplus
StockXperts flatexDEGIRO: Ist das Schlimmste jetzt vorüber?
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mit positivem Vorzeichen
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO extends its profitable growth trajectory with FY 2025 guidance slightly exceeded
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO adopts new capital allocation policy – increase in annual dividend by a factor of seven planned; 2025 guidance slightly exceeded
EQS Group EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Management and Supervisory Board adopt new capital allocation policy; dividend increase to 20% of Net Income targeted; FY 2025 guidance slightly exceeded
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
flatexDEGIRO AG zu myNews hinzufügen