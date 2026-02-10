flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 4,33 Mrd. EURKGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Die Aktien der Branche litten am Mittwoch unter der Einschätzung von Anlegern, dass Künstliche Intelligenz die Geschäftsmodelle etablierter Broker gefährden könne, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Am Markt rechne man mit einem zunehmenden Wettbewerbsdruck./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Hold
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
36,14 €
|Abst. Kursziel*:
-11,46%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
35,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,91%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|13:21
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
