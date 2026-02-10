Jefferies & Company Inc.

flatexDEGIRO Hold

13:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Die Aktien der Branche litten am Mittwoch unter der Einschätzung von Anlegern, dass Künstliche Intelligenz die Geschäftsmodelle etablierter Broker gefährden könne, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Am Markt rechne man mit einem zunehmenden Wettbewerbsdruck./rob/bek/ag

