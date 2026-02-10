DAX 24.935 -0,2%ESt50 6.038 -0,2%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.386 -2,5%Euro 1,1901 +0,1%Öl 70,28 +1,7%Gold 5.083 +1,2%
Jefferies & Company Inc.

flatexDEGIRO Hold

13:21 Uhr
flatexDEGIRO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Die Aktien der Branche litten am Mittwoch unter der Einschätzung von Anlegern, dass Künstliche Intelligenz die Geschäftsmodelle etablierter Broker gefährden könne, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Am Markt rechne man mit einem zunehmenden Wettbewerbsdruck./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
36,14 €		 Abst. Kursziel*:
-11,46%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
35,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,91%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

13:21 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
09.01.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

finanzen.net MDAX aktuell: Das macht der MDAX mittags
dpa-afx Rolf Benz kehrt in deutsche Hände zurück
finanzen.net MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne
finanzen.net Analysten sehen bei flatexDEGIRO-Aktie Potenzial
finanzen.net MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende im Minus
EQS Group EQS-News: BaFin reduces SREP capital requirements (P2R) for flatexDEGIRO Group by 25 basis points to 2.50%
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO changes legal form to a European Company (Societas Europaea, SE)
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO expands Group Management Board and appoints Jens Möbitz as Chief Operating Officer effective January 1, 2026
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
