Marktkap. 3,45 Mrd. EUR

KGV 25,23 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111

ISIN DE000FTG1111

Symbol FNNTF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

flatexDEGIRO Buy

11:01 Uhr
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
32,30 EUR 0,08 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Branchendaten belegten eine anhaltend hohe Handelsaktivität, schrieb Christoph Greulich am Freitagabend. Die Zahl der getätigten Trades liege bei Flatexdegiro, Avanza und Nordnet deutlich über den Werten von vor einem Jahr./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,56 €		 Abst. Kursziel*:
33,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,03%
Analyst Name:
Christoph Greulich 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

04.03.26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.03.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.03.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
26.02.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

finanzen.net MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO setzt umfassende Einlagenplattform für die Hamburg Commercial Bank (HCOB) um
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich im freien Fall
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX-Börsianer nehmen nachmittags Reißaus
finanzen.net XETRA-Handel MDAX fällt mittags deutlich
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO implements comprehensive deposit platform for Hamburg Commercial Bank (HCOB)
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO extends its profitable growth trajectory with FY 2025 guidance slightly exceeded
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO adopts new capital allocation policy – increase in annual dividend by a factor of seven planned; 2025 guidance slightly exceeded
EQS Group EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Management and Supervisory Board adopt new capital allocation policy; dividend increase to 20% of Net Income targeted; FY 2025 guidance slightly exceeded
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
