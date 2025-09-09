DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.464 -0,5%Nas21.935 +0,3%Bitcoin97.048 +1,8%Euro1,1711 ±-0,0%Öl67,70 +1,8%Gold3.640 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse
Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!

Flughafen Zürich bleibt im August auf Rekordkurs

10.09.25 18:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Flughafen Zürich AG
242,40 CHF -2,80 CHF -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fraport AG
72,55 EUR 0,25 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Im August hat der Flughafen Zürich erneut neue Rekorde beim Passagieraufkommen aufgestellt. Damit bleibt der Airport auf Kurs, das Rekordjahr 2019 zu übertreffen.

Wer­bung

Im August reisten insgesamt 3,27 Millionen Personen über den größten Flughafen der Schweiz. Dies entspricht einer Zunahme von 5,5 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Damit war der August auch der meistfrequentierte Monat der Unternehmensgeschichte, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte. Bereits im Vormonat Juli hatte es einen Passagierrekord gegeben, der nun noch einmal leicht übertroffen werden konnte.

Seit Jahresanfang stieg die Zahl der Passagiere damit im Jahresvergleich in jedem Monat an. Auf Jahressicht steuert der Flughafen auf einen neuen Rekordwert bei den Passagieren zu. Im August hatte der Flughafen mit den Halbjahreszahlen angekündigt, dass der Rekord von 31,5 Millionen Passagieren von 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie, vermutlich übertroffen werde. Neu rechnete der Flughafen mit rund 32 Millionen Passagieren.

Der August ist wegen der Sommerferien traditionell einer der geschäftigsten Monate des Jahres. Besonders viele Reisende gab es am 3. August, mit 115.587 Personen. Damit konnte der bisherige Rekord vom 28. Juli 2025 um 40 Personen übertroffen werden.

Wer­bung

Das Passagierwachstum wird vor allem von lokalen Fluggästen angetrieben. Deren Zahl stieg im August um satte 7,0 Prozent. Dahinter fiel das Wachstum bei den Umsteigepassagieren mit 2,0 Prozent klar schwächer aus./cg/jb/AWP/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf Flughafen Zürich

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Flughafen Zürich

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Fraport AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Fraport BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Fraport BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.08.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.05.2025Fraport KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Fraport HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
11.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
03.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen