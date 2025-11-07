Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor steigt am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 13,18 USD.

Das Papier von Ford Motor konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 13,18 USD. Zwischenzeitlich stieg die Ford Motor-Aktie sogar auf 13,20 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,95 USD. Bisher wurden heute 1.237.044 Ford Motor-Aktien gehandelt.

Bei 13,97 USD erreichte der Titel am 25.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,00 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 56,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,780 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ford Motor am 23.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Ford Motor mit einem Umsatz von insgesamt 50,53 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,39 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen