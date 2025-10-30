Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Ford Motor
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Das Papier von Ford Motor befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,1 Prozent auf 13,23 USD ab.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 13,23 USD. Bei 13,09 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,13 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.916.254 Ford Motor-Aktien.
Am 25.10.2025 markierte das Papier bei 13,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,60 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 56,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,780 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,00 USD je Ford Motor-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 23.10.2025 vor. Ford Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 50,53 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
