DAX23.624 -0,3%ESt505.366 -0,4%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.042 -0,4%Euro1,1731 ±-0,0%Öl66,86 +0,8%Gold3.650 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Klarna A414N7 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie? Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Blick auf Aktienkurs

Formycon Aktie News: Formycon am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

12.09.25 12:07 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Formycon. Der Formycon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 22,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
22,05 EUR -0,10 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:37 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 22,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Formycon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,00 EUR aus. Bei 22,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.994 Formycon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 65,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 12,82 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,34 Mio. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -2,111 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang

Formycon-Aktie setzt sich ach Nachrichten zu FYB206 an SDAX-Spitze

Formycon-Aktie zieht kräftig an: Biosimilar-Vermarktung in Nordamerika bringt neue Einnahmequellen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Formycon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Formycon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Formycon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
27.06.2025Formycon BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
27.06.2025Formycon BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Formycon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen