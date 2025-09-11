Formycon Aktie News: Formycon am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Formycon. Der Formycon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 22,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:37 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 22,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Formycon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,00 EUR aus. Bei 22,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.994 Formycon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 65,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 12,82 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,34 Mio. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -2,111 EUR je Aktie aus.

