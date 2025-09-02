DAX23.674 +0,8%ESt505.338 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1646 ±0,0%Öl67,71 -2,0%Gold3.543 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Top News
Beiersdorf-Aktie etwas höher: Pierre Kröning wird neuer CIO Beiersdorf-Aktie etwas höher: Pierre Kröning wird neuer CIO
PVA TePla-Aktie setzt Kursrally nach kurzer Auszeit fort PVA TePla-Aktie setzt Kursrally nach kurzer Auszeit fort
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Aktie im Fokus

freenet Aktie News: freenet verzeichnet am Mittwochmittag kaum Ausschläge

03.09.25 12:06 Uhr
freenet Aktie News: freenet verzeichnet am Mittwochmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von freenet zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Bei der freenet-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 28,38 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
28,30 EUR 0,06 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 28,38 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 28,46 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 28,20 EUR. Bei 28,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 59.229 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 26,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,73 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 608,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,45 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

August 2025: So schätzen Experten die freenet-Aktie ein

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor einem Jahr eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: freenet

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG
12.08.2022freenet SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen