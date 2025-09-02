freenet Aktie News: freenet verzeichnet am Mittwochmittag kaum Ausschläge

Aktie im Fokus

Die Aktie von freenet zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Bei der freenet-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 28,38 EUR.

Die freenet-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 28,38 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 28,46 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 28,20 EUR. Bei 28,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 59.229 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 26,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,73 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 608,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,45 EUR im Jahr 2025 aus.

